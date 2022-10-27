«Шериф» проведёт сегодня ответный матч с «Манчестер Юнайтед»

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Футбольный клуб «Шериф» проведёт сегодня, 27 октября, ответный матч с «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги Европы. Начало в 22:00.

Накануне тираспольский клуб прибыл в Англию и провёл официальную тренировку на легендарном стадионе «Олд Траффорд». Жёлто-чёрные вышли на поле во главе с Виктором Михайловым, который заменил на посту главного тренера Степана Томаса, передаёт novostipmr.com.

– Наша команда сделает всё возможное и невозможное, чтобы добиться положительного результата. Ребята готовились, и, надеюсь, смогут воплотить задуманное в жизнь, – заявил Виктор Михайлов на предматчевой пресс-конференции в Манчестере.

Говоря о составе, рулевой «Шерифа» исключил только травмированного Уаттару и Зоури, который получил красную карточку. Остальные к матчу готовы.

– Для нашего клуба хороший результат – это победа, – подытожил на официальной пресс-конференции голкипер «Шерифа» Максим Коваль.

В первом матче приднестровский клуб уступил англичанам со счётом 0:2.

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