Шастали по подъездам: в столице задержали велосипедных воров (ВИДЕО)

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Трое мужчин были задержаны сотрудниками ИП Рышкановки за кражи велосипедов.

Подозреваемые по ночам проникали в подъезды жилых домов и вывозили оставленные без присмотра велосипеды. Нанесённый владельцам ущерб составил 13 000 леев. Действия злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемых задержали, украденные велосипеды вернут владельцам. Нарушителям закона грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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