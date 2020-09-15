Шаров: Пандемия серьёзно изменила молдавскую систему образования

Шаров: Пандемия серьёзно изменила молдавскую систему образования

Пандемия коронавируса трансформирует систему образования в Республике Молдова в смешанную с упором на онлайн-образование и меньшее физическое присутствие в учебных заведениях. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

Он отметил, что для дистанционной работы работниками сферы образования используются 32 тысячи компьютеров. Кроме того, профильное министерство подписало меморандум о сотрудничестве с Microsoft, который позволит углубить систему онлайн-образования.

– Платформа онлайн-образования, созданная в результате сотрудничества Министерством образования, культуры и исследований и примарии Кишинёва, – первый шаг на пути к образованию будущего, – добавил Шаров.

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