Шарлатаны за решёткой: двух “ясновидящих” приговорили к 8 годам тюрьмы

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Двух жительниц столицы приговорили к восьми годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, обвиняемые – мать и дочь – в период с 2014 по 2017 год “зарабатывали” своими экстрасенсорными способностями. За первый “сеанс исцеления” они просили 100 леев, а впоследствии с помощью психологической манипуляции вымогали у клиентов более крупные суммы.

Таким образом у одной из потерпевших мошенницы сумели выманить имущество на сумму более 388 тысяч леев. Находясь под постоянным психологическим давлением, жертва взяла крупные кредиты в банке и у родственников.

В ходе следствия потерпевшей стороне удалось вернуть похищенные средства.

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