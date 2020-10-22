Шаповалов: Кандидат народа – один. Это Игорь Додон (ВИДЕО)

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Известный политолог, доктор философских наук Борис Шаповалов будет голосовать 1 ноября за Игоря Додона по целому ряду причин. Профессионал и государственник, который чувствует простых граждан, – так эксперт охарактеризовал независимого кандидата в президенты.

– Я познакомился с Игорем Николаевичем уже более десяти лет назад, и я не помню ни одного случая, когда бы он на какое-то здравое предложение сказал “Нет”. Мне очень импонирует, что это очень открытый и очень доступный человек. Не только, допустим, для его ближнего окружения или для людей, которые его давно и хорошо знают, но и для всех наших граждан. Ну, посмотрите, за четыре года он объездил все районы и города республики, он посетил более шестисот населенных пунктов. Назовите мне еще другого какого-то президента или политика Республики Молдова за все годы ее существования, который таким вот образом взаимодействовал бы с людьми. Кандидат народа – один. Это Игорь Додон, – отметил Шаповалов.

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