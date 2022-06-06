Шантажист вымогал у бывшей девушки 150 000 леев, угрожая опубликовать интимные фото (ВИДЕО)

Шантажист вымогал у бывшей девушки 150 000 леев, угрожая опубликовать интимные фото (ВИДЕО)

По данным прокуратуры, мужчина шантажировал жертву через приложение «Viber». 

На 54-летнего уроженца Каларашского района заявила 35-летняя пострадавшая. Как выяснилось, она состояла в отношениях с ответчиком около трёх лет. Мужчина грозился опубликовать откровенные фото бывшей возлюбленной в социальных сетях, если та не заплатит ему 150 000 леев.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении денег. Операция прошла под контролем полиции.

Мужчину задержали на 72 часа, ему предъявлено обвинение в шантаже.

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