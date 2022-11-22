Шантажировал интимными фото: житель столицы отсидит срок в тюрьме и выплатит штраф

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25-летнего мужчину из Кишинёва приговорили к тюремному заключению и обязали выплатить штраф в размере 92 000 леев.

Мужчина получил интимные снимки жертвы обманным путём, через фейковый аккаунт в социальной сети. Затем он стал угрожать, что вышлет снимки родственникам, если девушка не выплатит ему 850 евро. Потерпевшая, 23-летняя уроженка Рышканского района, передала шантажисту деньги, после чего обратилась в полицию.

Подсудимый признал свою вину, суд приговорил мужчину к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы с отсрочкой и наложил штраф в размере 92 500 леев. Кроме того, он обязан вернуть потерпевшей 850 евро и выплатить 30 000 леев в качестве компенсации морального вреда.

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