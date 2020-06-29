Шансы Игоря Додона на победу с первого тура остаются высокими

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись президентские выборы, 48,9% определившихся с выбором граждан проголосовали бы на них за Игоря Додона. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

На втором месте с большим отставанием расположилась бы Майя Санду – 26,8%. На третьем – Андрей Нэстасе, у него 7,5%.

Свой голос за Ренато Усатого отдали бы 5,6%. Павел Филип набрал бы 2,6%, а Илан Шор – 2%.

Опрос проводился с 20 по 27 июня по телефону. В нем приняли участие 1127 граждан. Погрешность составляет +/-3%.

Напомним, президентские выборы намечены на 1 ноября.

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