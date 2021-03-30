Шалость подростков привела к пожару

Шалость подростков привела к пожару

У жителя Тирасполя загорелся гараж, в котором находились автомобиль Toyota, мопед, мебель и различные запчасти. Выяснилось, что к возгоранию причастны трое подростков.

Друзья ремонтировали мопед. Когда заливали топливо, немного пролили на пол. Кто-то из ребят предложил поджечь разлитое горючее, чтобы проверить, сможет ли оно воспламениться.

Когда огонь вспыхнул, подростки вызвали пожарных и бросились за помощью к владельцам соседних гаражей. Очевидцы, пишет mvdpmr.org, помогли сбивать пламя до приезда спасателей.

Мопед не уцелел, а авто осталось практически не тронуто огнём. По факту произошедшего проводится разбирательство.

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