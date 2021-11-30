Шахматная федерация под председательством Игоря Додона проведёт в субботу Общее собрание

Шахматная федерация под председательством Игоря Додона проведёт в субботу Общее собрание
В качестве президента Шахматной федерации Республики Молдова Игорь Додон провёл сегодня рабочую встречу с Виктором Бологаном, исполнительным директором Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), вице-президентом Шахматной федерации Молдовы, и Валериу Коадэ, генеральным секретарем Шахматной федерации. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания Федерации, которое намечено на субботу, 4 декабря.

Повестка дня мероприятия предусматривает избрание нового руководства Федерации, в том числе президента и президиума. Планируется также утверждение новой редакции Устава Шахматной федерации, разработанной в соответствии с последними поправками в законодательство.

Игорь Додон руководит Шахматной федерацией Молдовы с сентября 2011 года.

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