Сгорели заживо: два человека погибли в жутком ДТП в Страшенах (ВИДЕО)

Сгорели заживо: два человека погибли в жутком ДТП в Страшенах (ВИДЕО)

Недалеко от Страшен случилось страшное ДТП, в котором погибли два человека.

Как пишет deschide.md, на трассе столкнулись Dacia и Toyota. Последняя вылетела в кювет, а Dacia от удара загорелась и взорвалась. Находившиеся в ней водитель и пассажир сгорели заживо, их тела извлекли пожарные. Водитель автомобиля Toyota доставлен в больницу.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md