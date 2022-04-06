Сгорели заживо: два человека погибли в жутком ДТП в Страшенах (ВИДЕО)

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Недалеко от Страшен случилось страшное ДТП, в котором погибли два человека.

Как пишет deschide.md, на трассе столкнулись Dacia и Toyota. Последняя вылетела в кювет, а Dacia от удара загорелась и взорвалась. Находившиеся в ней водитель и пассажир сгорели заживо, их тела извлекли пожарные. Водитель автомобиля Toyota доставлен в больницу.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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