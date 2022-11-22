Сезонные деньги

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О том, какие компенсации получат потребители на энергоресурсы

Любовь Чегаровская, info@aif.md

17 ноября властями были обнародованы подробности предоставления компенсаций на газ, тепло- и электроэнергию для потребителей, проживающих в многоэтажных и частных домах и обогревающих свои жилища одним из этих видов энергоресурсов.

Стоп, регистрация!

15 ноября завершился основной срок, отведённый правительством для подачи потребителями заявок на предоставление компенсаций в холодный период времени – с ноября 2022-го по март 2023 года – на правительственной платформе www.compensatii.gov.md. Граждане, успевшие зарегистрироваться до установленной даты, получат с ноября финансовую помощь от государства за подорожавшие энергоресурсы в зависимости от присвоенной категории энергетической уязвимости.

О размерах компенсаций по категориям энергетической уязвимости 17 ноября говорилось на пресс-конференции, проведённой премьер-министром Натальей Гаврилицей и министром труда и социальной защиты Марчелом Спатарь. По словам главы кабмина Молдовы, действующая власть разработала «более целенаправленную и справедливую программу, основанную на глубоком анализе, чтобы самые незащищённые семьи получали самую большую финансовую поддержку». Фонд сокращения энергетической уязвимости, учреждённый в 2022 году, предусматривает компенсации населению в размере 5 млрд леев, что, как не преминула подчеркнуть глава кабмина, в два раза больше прошлогодней.

По данным, оглашённым министром труда и соцзащиты М. Спатарь, на 17 ноября было подано 645 тыс. заявок о присвоении категории энергетической уязвимости – очень высокой, высокой, средней и низкой. Из этого числа 268 тыс. зарегистрировано коммунитарными социальными ассистентами, библиотекарями, операторами универсальных центров оказания публичных услуг. Если кто-то ещё не успел зарегистрироваться на правительственной платформе, министр призвал это сделать до 24 ноября включительно самостоятельно либо прибегнув к помощи родственников, чтобы избежать дополнительной нагрузки на других регистраторов.

– Присвоение категории энергетической уязвимости произойдёт автоматически в информационной системе «Энергетическая уязвимость» 25 ноября, поэтому, чтобы получить компенсацию на энергоресурсы за ноябрь, крайний срок подачи заявления – 24 ноября, – акцентировал внимание на дате М. Спатарь.

Лимиты и предельные суммы

На пресс-конференции министр труда и соцзащиты также огласил размер компенсаций, предоставляемых правительством за потребление энергии домовладениями в ноябре 2022 года – марте 2023-го, а также назвал предельные суммы, подлежащие выплате в качестве компенсации.

– В Постановлении правительства № 704 от 5 октября 2022 года «Об утверждении Положения о присвоении категорий энергетической уязвимости и порядке установления и выплаты компенсаций на оплату счетов-фактур за энергию» оговариваются все условия предоставления компенсации за потребление природного газа, тепловой энергии, поставляемой по централизованной системе отопления, и электроэнергии, – отметил М. Спатарь. – Максимальный компенсируемый объём природного газа для бытовых потребителей составит 180 м³ в месяц на точку потребления, а это на 30 м³ больше лимита, определённого в 2021 году.

Итак, компенсации за потребление природного газа бытовыми потребителями в зависимости от категории энергетической уязвимости в рамках вышеназванного лимита (180 м³) будут следующими:

для очень высокой категории энергетической уязвимости окончательная цена составит 12 леев/м³. Это означает, что из действующего тарифа на газ в 29,27 лея будет компенсировано 17,27 лея/м³, а максимальная сумма компенсации в счёте-фактуре для этой категории граждан составит 3110 леев;

энергетической уязвимости окончательная цена составит 12 леев/м³. Это означает, что из действующего тарифа на газ в 29,27 лея будет компенсировано 17,27 лея/м³, а максимальная сумма компенсации в счёте-фактуре для этой категории граждан составит 3110 леев; для высокой категории энергетической уязвимости окончательная цена составит 14 леев/м³, сумма компенсации – 15,27 лея/м³, а максимальный размер выплаты в квитанции – 2750 леев;

энергетической уязвимости окончательная цена составит 14 леев/м³, сумма компенсации – 15,27 лея/м³, а максимальный размер выплаты в квитанции – 2750 леев; для средней категории энергетической уязвимости окончательная цена составит 17 леев/м³, сумма компенсации – 12,27 лея/м³;

энергетической уязвимости окончательная цена составит 17 леев/м³, сумма компенсации – 12,27 лея/м³; для низкой категории энергетической уязвимости окончательная цена составит 24 лея/м³, сумма компенсации – 5,27 лея/м³.

Для бытовых потребителей, чьи жилища обогреваются посредством централизованной системы отопления, максимальный компенсируемый объём установлен в размере 1,3 Гкал в месяц на одно место потребления. Таким образом, потребители, отнесённые к очень высокой категории энергетической уязвимости, будут платить по 1450 леев/Гкал, к высокой – 1700 леев/Гкал, к средней – 1950 леев/Гкал, а для низкой категории энергетической уязвимости окончательный тариф составит 2500 леев/Гкал.

– Для обеспечения этих тарифов бытовые потребители с очень высокой энергетической уязвимостью, потребляющие не менее 1,3 Гкал, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 1825 леев в Кишинёве и 2080 леев в Бельцах. Суммы разные, так как тарифы не одинаковые, – отметил министр труда и соцзащиты. – Есть и другие тарифы в стране, в городах поменьше, но размер компенсаций будет в пределах этих цифр. Граждане с повышенной энергетической уязвимостью получат по 1500 леев в Кишинёве и 1758 леев в Бельцах. А со средней степенью энергетической уязвимости 1175 леев в месяц в Кишинёве и 1430 леев в месяц в Бельцах.

Также будет предоставляться компенсация за электроэнергию, но только двум категориям энергоуязвимых. Лимит, который намерено компенсировать государство, определён в пределах 75 Квт/час в месяц для граждан с очень высокой и высокой степенями энергетической уязвимости. Потребители с очень высокой энергетической уязвимостью будут платить по окончательной ставке 3,3 лея за Квт/час, с высокой – 3,7 лея за Квт/час.

Тарифная разница будет компенсирована и отражена в счёте-фактуре.

Поймают, если смогут

Семьи, которые по каким-то причинам не зарегистрировались на сайте www.compensatii.gov.md, в ноябре получат компенсацию на их точку потребления на основании косвенного метода.

– Косвенный метод описан в правительственном постановлении о присвоении категорий энергетической уязвимости, – разъяснял министр труда и соцзащиты. – В ноябре не зарегистрировавшиеся потребители получат компенсацию по средней категории уязвимости, но мы рассматриваем вариант, чтобы за декабрь этим семьям была присвоена категория низкой степени уязвимости. Таким образом будем стимулировать граждан к регистрации. Соответствующий проект был представлен нашим министерством на утверждение правительству. Если он будет одобрен, мы примем и это решение.

Намерены власти вычислять и потребителей, которые получают зарплаты в конверте, но при этом подали заявку на компенсацию им энергоресурсов. Согласно статистике, в Республике Молдова каждый четвёртый работающий гражданин получает зарплату в конверте. М. Спатарь допускает, что некоторые граждане могут задекларировать заниженный доход.

– Речь идёт не только о тех гражданах, кто получает зарплату в конверте, но и о предпринимателях, осуществляющих свою деятельность на основании патента, и о крестьянских хозяйствах, и о других видах деятельности, в отношении которых не существует методов контроля доходов, – отметил министр. – Эта проблема актуальна и для других программ – например о предоставлении социальной помощи. Она известна уже многие годы, поэтому была привлечена социальная инспекция, которая будет проверять благосостояние отдельных граждан в случае возникновения подозрений в предоставлении ими заниженных данных о доходах. В первую очередь будут учитываться показатели достатка, а выводы делаться на основании данных о доходах, недвижимости. Представители социальной инспекции селективно будут осуществлять визиты к тем гражданам, в отношении которых возникнут подозрения в занижении доходов на основании анализа данных в информационной системе.

Что касается выплаты компенсаций экономическим агентам, то, по словам главы Министерства труда и социальной защиты, соответствующий механизм финансовой поддержки разрабатывает Министерство экономики.

На вопрос журналистов премьеру Гаврилице и министру Спатарь о том, подали они заявки на компенсацию или нет, глава кабмина ответила, что пока не успела, но до 24 ноября зарегистрируется и откажется от государственной помощи. А Марчел Спатарь сказал, что его семья подала заявку на компенсацию.

Ждём квитанции за ноябрь, чтобы узнать, кому и сколько компенсировали и остаются ли ещё средства на жизнь после оплаты коммунальных услуг.

Максимальный компенсируемый объём природного газа для бытовых потребителей составит 180 м³ в месяц, а для тех, у кого централизованное отопление, максимальный компенсируемый объём установлен в размере 1,3 Гкал в месяц на одно место потребления.