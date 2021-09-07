Сезон овощей и фруктов: почём сегодня “витамины” на Центральном рынке (ФОТО)

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Цены на некоторые сезонные фрукты и овощи приемлемые, а на другие – взлетели или остаются высокими, несмотря на хорошую урожайность. Так, например, красный перец дешевле 12 леев за килограмм не найти, а востребованные сейчас гогошары и вовсе стоят 30 леев за кило.

Дорогими остаются персики и абрикосы – 18 и 16 леев, соответственно. Инжирный персик – 23 лея за кило. Килограмм огурцов стоит минимум 15 леев, а помидоры – от 5 до 15 леев. Стоимость цветной капусты составляет 40 леев.

Сравнительно высокие цены сейчас на виноград – 12-14 леев за кило. А арбузы подешевели до 2 леев 50 банов. Кизил продаётся по 35 леев. Манго – 15-20 леев за штуку. Яблоки – от 5 до 8 леев за килограмм.

С другими ценами на фрукты и овощи можно ознакомиться ниже.

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