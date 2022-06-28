Сезон овощей и фруктов: почём сегодня “витамины” на Центральном рынке (ФОТО)

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Большим спросом на Центральном рынке в Кишинёве пользуются нектарины, абрикосы и малина, однако цены на сезонные фрукты и ягоды остаются высокими.



Так, малину продают по 80 леев за килограмм. Нектарины – по 58 леев, персики – по 13, а абрикосы – 18 леев. Кроме того, в продаже появилась чёрная, белая и красная смородина. Её продают по 40-60 леев за кило. Стоимость черешни за неделю упала до 15 леев. А клубнику по-прежнему продают по 32 лея за кило.

Огурцы стоят от 12 до 30 леев, помидоры – 30 леев, перец – по 25 леев, кабачки – по 10 леев, молодая картошка – 10-12 леев, а молодая морковь – 17 леев.

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