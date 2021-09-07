Сезон охоты в Молдове под угрозой: Министерство окружающей среды не готово объявить об его открытии

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Министерство окружающей среды не торопится объявлять даты сезона охоты на 2021-2022 гг., несмотря на то, что в предыдущие годы он стартовал 15 августа.

По словам главы министерства, у руководства подведомственных структур была запрошена информация о положениях законодательства в сфере охоты, количестве охотников, а также анализ финансовых расходов, в том числе стоимость услуг. Только после того, как эти данные будут получены, ведомство примет решение об открытии сезона охоты, передаёт agrotv.md. Точные сроки чиновник назвать не смог.

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