Сезон охоты: полиция задокументировала первые нарушения

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Не успел в Молдове стартовать новый сезон охоты, как сотрудники полиции уже выявили первые нарушения. Так, 21 сентября правоохранители зарегистрировали несколько групп охотников, не соблюдавших правила, установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

У одного из нарушителей нашли ружьё без надлежащих документов. Двое мужчин охотились на голубей, тогда как это запрещено до 15 октября. Ещё двое охотников стреляли на расстоянии менее 1000 метров от населенных пунктов., что запрещено в соответствии с правилами КЧС.

Кроме того, были составлены протоколы на нарушителей, которые занимались охотой, не имея лицензии, охотничьего билета или разрешения на владение, ношение и использование охотничьего оружия. Также были задокументированы нарушители, которые охотились в запрещённых местах.

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