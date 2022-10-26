Сезон на исходе: последние арбузы в Молдове дешевеют

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В Молдове завершается сезон продаж арбуза. Скорее всего, на внутреннем рынке предложение сохранится до конца текущей недели или, максимум, до середины следующей, когда в стране заметно похолодает. Нынешний сезон в сегменте бахчевых культур, видимо, будет одним из самых продолжительных за последние пять лет, наряду с сезоном-2020 (тоже год сильной засухи).

В данный момент арбуз реализуется только на внутреннем рынке, активные внешние поставки этой продукции в соседнюю Украину завершились достаточно давно – в середине августа. На оптово-розничных рынках Молдовы в октябре продавались лишь небольшие партии арбуза с полей, на которых уборка по каким-то причинам задерживалась. В основном сейчас фермеры предлагают некрупный арбуз для засолки. Спрос на этот товар невелик – главным образом, потому, что в этот период года местный потребитель переключается на свежий виноград поздних сортов, а также овощи для домашнего консервирования.

Как результат, оптовая цена на арбуз с начала месяца снизилась почти на 30% — до 4-4,5 леев/кг, однако она вдвое выше цены на арбуз в тот же период прошлого года, но немного уступает октябрьским ценам 2020 года. Не исключено, что если какое-то очень ограниченное предложение местного арбуза всё-таки останется для продаж в ноябре, а также переместится с рынков в плодоовощные бутики-киоски, то оптовая цена на эту продукцию даже немного возрастёт.

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