Сезон бассейнов открыт: граждан предупреждают об опасности отравления парами хлора

Превышение концентрации хлора может пагубно сказаться на здоровье. В этой связи специалисты НАОЗ напоминают о мерах по предотвращению случаев отравления парами хлора при посещении бассейнов.
Хлор – химическое вещество, часто используемое для дезинфекции воды в колодцах, бассейнах и пр. В допустимых количествах он не представляет опасности для здоровья, однако длительный контакт с веществом может вызвать хроническое отравление и иные нарушения в организме. У человека могут возникнуть проблемы с дыхательными путями, кожей, пищеварительным трактом.
Основные симптомы отравления хлором:
- тошнота, диарея, боли в животе;
- головокружение;
- кашель, затруднённое дыхание;
- гиперемия и заложенность носа, жжение;
- отёк дыхательных путей, приступы удушья;
- выделения из глаз.
В тяжёлых случаях может развиться пневмония с отёком легких, гипоксия и даже остановка сердца. Возможны аллергические проявления – раздражение глаз, кожный зуд, контактный дерматит, химические ожоги.
Меры первой помощи при отравлении хлором:
- необходимо как можно быстрее вывести пострадавшего на свежий воздух;
- предложить выпить молока, воды или чая;
- провести промывание желудка или вызвать рвоту;
- промыть глаза, рот и носовую полость слабым раствором пищевой соды;
- при необходимости провести искусственное дыхание;
- обратиться за неотложной медицинской помощью, позвонив в службу 112.
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