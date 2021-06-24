Сезон бассейнов открыт: граждан предупреждают об опасности отравления парами хлора

0

Превышение концентрации хлора может пагубно сказаться на здоровье. В этой связи специалисты НАОЗ напоминают о мерах по предотвращению случаев отравления парами хлора при посещении бассейнов.

Хлор – химическое вещество, часто используемое для дезинфекции воды в колодцах, бассейнах и пр. В допустимых количествах он не представляет опасности для здоровья, однако длительный контакт с веществом может вызвать хроническое отравление и иные нарушения в организме. У человека могут возникнуть проблемы с дыхательными путями, кожей, пищеварительным трактом.

Основные симптомы отравления хлором:

тошнота, диарея, боли в животе;

головокружение;

кашель, затруднённое дыхание;

гиперемия и заложенность носа, жжение;

отёк дыхательных путей, приступы удушья;

выделения из глаз.

В тяжёлых случаях может развиться пневмония с отёком легких, гипоксия и даже остановка сердца. Возможны аллергические проявления – раздражение глаз, кожный зуд, контактный дерматит, химические ожоги.

Меры первой помощи при отравлении хлором:

необходимо как можно быстрее вывести пострадавшего на свежий воздух;

предложить выпить молока, воды или чая;

провести промывание желудка или вызвать рвоту;

промыть глаза, рот и носовую полость слабым раствором пищевой соды;

при необходимости провести искусственное дыхание;

обратиться за неотложной медицинской помощью, позвонив в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.