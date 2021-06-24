Сезон бассейнов открыт: граждан предупреждают об опасности отравления парами хлора

Сезон бассейнов открыт: граждан предупреждают об опасности отравления парами хлора

Превышение концентрации хлора может пагубно сказаться на здоровье. В этой связи специалисты НАОЗ напоминают о мерах по предотвращению случаев отравления парами хлора при посещении бассейнов.

Хлор – химическое вещество, часто используемое для дезинфекции воды в колодцах, бассейнах и пр. В допустимых количествах он не представляет опасности для здоровья, однако длительный контакт с веществом может вызвать хроническое отравление и иные нарушения в организме. У человека могут возникнуть проблемы с дыхательными путями, кожей, пищеварительным трактом.

Основные симптомы отравления хлором:

  • тошнота, диарея, боли в животе;
  • головокружение;
  • кашель, затруднённое дыхание;
  • гиперемия и заложенность носа, жжение;
  • отёк дыхательных путей, приступы удушья;
  • выделения из глаз.

В тяжёлых случаях может развиться пневмония с отёком легких, гипоксия и даже остановка сердца. Возможны аллергические проявления – раздражение глаз, кожный зуд, контактный дерматит, химические ожоги.

Меры первой помощи при отравлении хлором:

  • необходимо как можно быстрее вывести пострадавшего на свежий воздух;
  • предложить выпить молока, воды или чая;
  • провести промывание желудка или вызвать рвоту;
  • промыть глаза, рот и носовую полость слабым раствором пищевой соды;
  • при необходимости провести искусственное дыхание;
  • обратиться за неотложной медицинской помощью, позвонив в службу 112.

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