Север Молдовы активизирует сотрудничество с региональными структурами Беларуси

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Активизация инвестиционных отношений и торгово-экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Республикой Беларусь обсуждались на онлайн-встрече, организованной Агентством регионального развития “Север” Республики Молдова в партнерстве с филиалами Торгово-промышленной палаты (ТПП) РМ и Агентства развития Могилевской области Республики Беларусь. Это – первая подобная молдавско-белорусская встреча, организованная АРР “Север” и её партнерами.

Повестка молдавско-белорусской встречи, собравшей более 60 участников, была сосредоточена на выявлении перспектив инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между бизнес-средой севера Молдовы и Могилевской области Беларуси, а также на стимулировании развития межрегиональных связей между представителями предпринимательской среды. Участники мероприятия имели возможность представить свои экономические профили.

В целях ознакомления предпринимателей севера Молдовы с белорусскими товарами и услугами шесть компаний из Могилевской области с экспортным потенциалом представили в интернете свою деятельность и продукцию в таких областях, как тяжелая промышленность, медицина, агротехника, продукты питания и т.д. В свою очередь, пять молдавских компаний презентовали свои экономические профили и продукцию, такие как сельскохозяйственная техника, алкогольные напитки, продукты питания, текстиль и т.д.

В 2020 году объем торговли между Молдовой и Беларусью составил около 180 млн долларов, сократившись на 15% по сравнению с 2019 годом, пишет moldpres.md.

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