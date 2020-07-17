Сервер Lenovo ThinkSystem SR250 – новинка для корпоративных целей

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Организация деятельности практически любой солидной компании предусматривает создание необходимых условий для решения IT-вопросов.

И здесь нередко предусматривается формирование собственной разветвленной инфраструктуры, важной составляющей которой являются серверы. Сегодня в данном направлении представлено немало интересных продуктов, среди которых отдельного внимания заслуживает модель Lenovo ThinkSystem SR250. Появившееся недавно на рынке предложение идеально подходит как для небольших, так и для средних компаний, в полной мере обеспечивая производительность на корпоративном уровне. Оно имеет целый ряд преимуществ, на которые стоит обратить внимание при поиске оптимального варианта.

ThinkSystem SR250 представляет собой стоечный сервер с ориентиром на работу одного процессора и с реализацией в форм-факторе 1U. Эта модель предпочтительна для блокчейна, прекрасно справляется с аналитическими и облачными операциями, обеспечивает на должном уровне виртуализацию. Данное предложение считается достаточно универсальным за счет своей отличной адаптивности к любым условиям и возможностей для оперативного встраивания в уже действующую на предприятии инфраструктуру. Кроме того, данную продукцию отличает неизменно стабильная работа.

Данная модель поддерживает и твердотельные накопители большого и малого типорамеров, и привычные всем жесткие диски. Оперативная память здесь идет в стандарте TruDDR4 с установкой в четыре ячейки формата DIMM. При этом ее максимальный объем составляет 64 ГБ. Слоты PCle 3.0 осуществляют расширение возможностей данного сервера. Количество разъемов отличается для разных форматов: для шестнадцатиполосного имеется один элемент, а для восьмиполосного – два. Кроме того, предусмотрен и дополнительный четырехполосной разъем. Вычислительная база представлена процессором Intel Xeon E-2100 мощностью 95 Вт. Он может получать масштабирование до шести ядер.

Данная стоечная модель имеет ряд значимых преимуществ. Так, она спокойно справляется с большинством широко востребованных сегодня операций, включая блокчейн, виртуализацию. Здесь возможна автоматизация задач за счет наличия встроенной системы управления. При этом разработчики хорошо потрудились над снижением времени развертывания и настройки: показатель уменьшен на 95%. Ценно и то, что за время своего практического применения сервер сумел хорошо продемонстрировать себя в серьезно отличающихся друг от друга условиях.