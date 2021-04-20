Выдавали за взятки сертификаты для продажи мяса на Центральном рынке: задержаны 5 человек

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Правоохранители выявили 43 случая незаконной выдачи сертификатов для продажи мяса на Центральном рынке. По фактам пассивной и активной коррупции задержаны три сотрудника лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы и два экономических агента.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, сотрудники столичной лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы муниципия получали от экономических агентов, которые привозили мясо для продажи на Центральном рынке, различные суммы денег, а взамен выдавали сертификаты качества без проведения экспертизы. В ходе расследования, которое проводилось в течение трёх месяцев, удалось установить, что в результате преступной деятельности были получены взятки на 100 000 леев. Однако следователи НАЦ предполагают, что реальная сумма взяток в несколько раз больше.

В результате спецоперации, проведённой сегодня утром, были задержаны 5 человек: 3 сотрудника лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы и 2 экономических агента. Обыски проводились в их домах, машинах, офисах и на Центральном рынке.

За пассивную и активную коррупцию законодательством предусмотрено до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на определенный срок.

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