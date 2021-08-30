Сертификат о вакцинации или тест: студентов заселяют в общежития при соблюдении одного из условий

Сертификат о вакцинации или тест: студентов заселяют в общежития при соблюдении одного из условий

При заселении в общежития Университета медицины и фармакологии “Николае Тестимицану” студенты должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, или справку о наличии антител (действительна в течение 90 дней с момента сдачи анализа), пишет unimedia.info. О новых правилах учащихся уведомила администрация вуза. 

В общежитиях Медуниверситета подготовили 1073 места, отмечает источник.

Ранее Алла Немеренко назвала решение руководства университетов требовать от студентов сертификаты о вакцинации или тесты оправданным.

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