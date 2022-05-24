Серьёзный юморист

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Сергей Евстратьев – о приватизации, сатире и сложностях драматургии

Он периодически менял строгую мантию академика экономики на скромное одеяние писателя-сатирика. В итоге победил писатель, чей талант признали многие профессиональные организации и союзы.

Сегодня «АиФ в Молдове» беседует с заслуженным экономистом РМ, писателем, доктором экономических наук, профессором Сергеем Евстратьевым, недавно отметившим 85-летний юбилей.

ДОСЬЕ

Сергей Евстратьев родился в Бухаре 10 мая 1937 года. Окончил мужскую школу им. М. Горького в Кишинёве, а затем экономический факультет КГУ и аспирантуру московского Института экономики АН СССР. Занимал различные ответственные должности, в том числе и в отрасли пищевой промышленности. Доктор экономических наук, профессор, обладатель титула Doctor Honoris Causa, академик двух международных академий (Москва, Нью-Йорк), заслуженный экономист РМ, лауреат международной премии «Золотой телёнок» «Клуба 12 стульев» и литературной премии имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Награждён орденом Gloria Muncii, кавалер Ордена Республики.

Интуиция не подвела

– Сергей Фёдорович, ваш отец – молдаванин, а родились вы в Бухаре. Как ваша семья очутилась так далеко от родины?

– Мой отец родом из Пашкан Хынчештского района. В 1913 году он вместо сына помещика пошёл служить в царскую армию. В 1916 году вступил в партию большевиков, был начальником гарнизона в Фергане. Его биография – отдельная история. В Узбекистане он женился на моей маме – учительнице из Воронежа. Когда мне было 6 лет, отца направили в Кишинёв на должность прокурора Кишинёвского уезда, он был очень уважаемым и честным человеком, много сделал для страны.

– Почему вы выбрали экономику?

– Я сейчас не смогу ответить на этот вопрос. Наверное, интуитивно, но выбор оказался верным. Учёба давалась легко, я занимался спортом, стал мастером спорта по боксу. После учёбы в аспирантуре пробовал преподавать, но мне было скучно на этой должности. Производство казалось мне более интересным.

– Вы ведь долго работали в винодельческой промышленности…

– Это моя основа. Виноделие было цветом и авангардом промышленности Молдавии, ведущей отраслью. Когда я работал главным экономистом на Трушенском винзаводе, ещё и профсоюз возглавлял. Мы 12 кварталов подряд получали союзное переходящее Красное знамя. Это были лучшие годы моей жизни. Всё получалось, мы много создавали, я общался со множеством хороших людей и была уверенность в завтрашнем дне.

На современную политику и экономику без юмора смотреть скучно. Законы, постановления, правительственные решения, идущие в противовес интересам страны, просто необъяснимы. Мы не можем доказать обратное, поэтому нам остаётся только смеяться.

Теория мошенничества

– Ваши первые серьёзные публикации были на экономические темы?

– В период приватизации я первым в Молдове создал трастовую компанию и инвестиционный фонд «Агроинвест-прим». В процессе понял, что все крупные мошенничества создаются законным путём, и перешёл в литературу. Но вначале была серьёзная работа в экономическом отделе газеты «Независимая Молдова», я был внештатным аналитиком, поскольку хорошо знал зарубежную экономику и объяснял читателям суть происходящих в стране процессов, давал экономическое обоснование приватизации в Молдове. Позже я основал газету «Капитал», где продолжил начатую ранее тему.

– Но потом вы перешли на сатиру…

– На современную политику и экономику без юмора смотреть скучно. Там творится такое, что нормальному здравомыслящему человеку этого не понять. Законы, постановления, правительственные решения, идущие в противовес интересам страны, просто необъяснимы. Мы не можем доказать обратное, поэтому нам остаётся только смеяться.

Через призму сатиры

– Как называлась ваша первая книга?

– Я написал эссе «Жукариада», которое потом стало полноценной книгой, вышедшей в свет в 2005 году. Она как раз о том, как выглядит экономика через призму сатиры. Потом появились другие книги и герои. Несколько лет назад ограниченным тиражом я издал свой пятнадцатитомник, потом добавил 16-й том.

– Вы своих героев наделяете личными качествами?

– Только в последней книжке «Страницы из дворовой тетради». Она выросла из рассказа «Восемь евреев и два прокурора». Там есть некоторые фрагменты, позаимствованные из моего детства и юности.

– Зато в ваших книгах узнаваемы некоторые наши политики, которых вы облачили в сатирические образы. Они не обижаются на вас?

– Личности политиков и нелепость некоторых законов более всего отражаются в книге «Поминки в Кушмарии» и в эпиграммах. Обиды, конечно, были, но без агрессии.

– С какими темами шутки плохи?

– Нельзя насмехаться над матерями, обездоленными и над умершими. Есть святые и тонкие темы, которые нельзя трогать. Шутки должны быть осторожными, способными наказывать, но не унижать.

– Как человек, пишущий на русском языке, попал в Союз писателей Молдовы?

– Я единственный из русскоязычных авторов, трижды получавший награды в Союзе писателей РМ. В номинации «Сатира» лучшими книгами года были объявлены «Поминки в Кушмарии» и «Сказки для взрослых». И третью премию я получил за культуру. Дело в том, что все мои книги выходят одновременно как на русском, так и на молдавском языке. И я очень признателен за хороший слог переводчику Всеволоду Чернею. Благодаря его профессионализму круг моих читателей расширяется.

– В какой-то момент вас потянуло на пьесы. Но ведь это достаточно сложный жанр.

– Даже сложнее, чем я мог себе представить. В театре важно не только как написана фраза, какой смысл в ней заключён, но и ещё как она звучит со сцены, насколько ярко окрашена эмоциями. Сейчас у меня пять пьес, «Единая сексуальная» была поставлена в театре «Сатирукус» в 2011 году.

– У вас был проект с оперным певцом и композитором Сергеем Варсановым…

– По моей пьесе «Сократ» создан музыкально-драматический спектакль «Сократ. Чаша жизни», который был поставлен на малой сцене Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова. Музыку написал Сергей, он творил быстро и вдохновенно. Мы были дружны, с ним было очень легко работать. Нас пригласили на фестиваль в Грецию, но, увы, Сергей Варсанов уже не с нами.

Творчество – жизненная потребность

– Более десяти лет назад вы создали общественную организацию Personalitate, под эгидой которой учредили премию «Личность года». В чём замысел?

– Имидж страны в первую очередь зависит от личностей, живущих в ней. Поэтому организация Personalitate считает своим долгом поощрять людей, включая зарубежных деятелей, которые работают в разных отраслях Молдовы и вносят свой вклад в её становление и развитие. Это профессионалы своего дела.

– Но благотворительностью вы занимались и ранее…

– Уже более 20 лет ежегодно я вручаю премии десяти лучшим студентам Экономической академии. Молодым и трудолюбивым надо помогать.

– Вам 85, вы всю жизнь трудились. Не надоело? Не пора ли просто отдохнуть?

– Чем ещё заниматься? Думать о том, насколько тревожно стало жить в этом мире? Без работы я не смог бы жить. У меня практически готов 17-й том. Я работаю над двумя пьесами «Два вируса» и про Гугуцела. Творчество – это моя жизненная потребность.

– Как супруга Людмила относится к вашей непрерывной деятельности?

– Не разрешает мыть посуду, посылает писать. Видимо, она, как и я, считает, что юмор спасёт мир.

Комментарий

Приперчённая экономика

Борис Мариан, журналист, поэт, писатель:

– Первый рассказ Евстратьева был напечатан в газете «Независимая Молдова», когда я служил там главным редактором, и потому, согласно молдавской традиции, считаюсь его литературным нанашем, т. е. крёстным. Поэтому по-родственному наблюдал все эти годы за ростом и расширением его таланта. Вернее сказать, талантов. Помню, как его задиристые статьи о рыночной и командной экономике активно печатались в 90-е годы и были нарасхват у читающей публики.

Так что вышел Евстратьев из газетного публициста, а в публицистику пришёл из экономической науки как эксперт по приватизации. Кстати говоря, первые три тома его сочинений не что иное, как те самые, но хорошо отредактированные и приперчённые аналитические статьи. А последний, 16-й том, вышедший сюрпризом накануне его юбилея, по жанру имеет явно мемуарный характер. Это набор забавных и трогательных, зорко подмеченных картинок-воспоминаний послевоенного детства евстратьевского поколения в одном кишинёвском дворе. По духу и даже слегка по стилю они напоминают одесские рассказы Бабеля. Если бы до Евстратьева в истории литературы не было Бабеля, Жванецкого, Олеши, Ильфа с Петровым, то его дворовая повесть стала бы шедевром данного жанра. Но так или иначе она раскрывает ещё одну грань его писательского дарования, а также выдаёт прежде скрываемую им сентиментальность. Лично меня это радует.

Наталья Лужина