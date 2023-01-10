Серьёзные перестановки в президентуре: пресс-секретарь Санду уволилась

Серьёзные перестановки в президентуре: пресс-секретарь Санду уволилась

Сорина Штефырцэ, пресс-секретарь Майи Санду, уволилась. Указ об её освобождении от должности был подписан сегодня, 10 января.

Как отмечается в документе, Штефырцэ не будет пресс-секретарём главы государства с 20 января. Основание – поданное ей заявление об отставке.

В то же время Вячеслав Негруцэ, который до сих пор был советником Санду по экономическим вопросам, теперь будет генеральным секретарём аппарата президента, а Кристина Герасимов, занимавшая эту должность до настоящего времени, станет советницей Санду по вопросам внешней политики и европейской интеграции.

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