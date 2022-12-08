(ОБНОВЛЕНО) Лобовое столкновение во Флорештах: пострадали несколько человек

(ОБНОВЛЕНО) Лобовое столкновение во Флорештах: пострадали несколько человек

Серьёзная авария случилась этим утром у села Гура Кэйнарулуй. В больнице оказались несколько человек.

По данным полиции, 63-летний водитель Volkswagen вышел на обгон и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Mercedes. В результате столкновения 5 человек из микроавтобуса, в том числе водитель, а также водитель Volkswagen, были доставлены в районную больницу Флорешт.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md