(ОБНОВЛЕНО) Лобовое столкновение во Флорештах: пострадали несколько человек

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Серьёзная авария случилась этим утром у села Гура Кэйнарулуй. В больнице оказались несколько человек.

По данным полиции, 63-летний водитель Volkswagen вышел на обгон и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Mercedes. В результате столкновения 5 человек из микроавтобуса, в том числе водитель, а также водитель Volkswagen, были доставлены в районную больницу Флорешт.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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