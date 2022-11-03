Серьёзное ДТП в Тирасполе: пассажирка впала в кому

0

ДТП произошло на перекрёстке. В автомобиле были автоледи и двое пассажиров. Молодая женщина не справилась с управлением и врезалась в железобетонную опору.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ заметили у 25-летней автоледи признаки алкогольного опьянения. Пассажиры на «скорой» были доставлены в РКБ. У 22-летнего молодого человека – перелом берцовой кости. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации и был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Девушка 23 лет получила тяжёлые черепно-мозговые травмы и переломы. Она – в реанимации, подключена к аппарату ИВЛ.

Водитель не пострадала. Была ли женщина за рулём в состоянии алкогольного опьянения, станет известно по результатам анализа. Биоматериалы направлены на исследование.

Все детали и обстоятельства ДТП выясняются, передаёт пресс-центр МВД Приднестровья.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.