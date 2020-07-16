Серьёзное ДТП в Теленештах: водитель снёс сарай и оказался в больнице

Серьёзное ДТП в Теленештах: водитель снёс сарай и оказался в больнице

46-летний житель села Сэрэтений Векь Теленештского района попал в больницу в результате ДТП.  Его автомобиль съехал с дороги и врезался в хозпостройку частного дома.

Авария произошла этим утром. По данным правоохранительных органов, водитель не справился с управлением. Его доставили в районную больницу без сознания, пишет telegraph.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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