Серьёзное ДТП в Сынжерей: спасатели вызволяли зажатого в микроавтобусе водителя (ФОТО)

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Авария произошла в понедельник, 3 августа, вблизи города Сынжерей.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, микроавтобус Mercedes-Sprinter перевернулся, в результате чего 39-летний водитель оказался заблокированным. На место происшествия прибыли спасатели, которые вызволили пострадавшего.

Водитель получил различные травмы и был доставлен в районную больницу Сынжерей. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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