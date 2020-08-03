Серьёзное ДТП в Сынжерей: спасатели вызволяли зажатого в микроавтобусе водителя (ФОТО)

Серьёзное ДТП в Сынжерей: спасатели вызволяли зажатого в микроавтобусе водителя (ФОТО)

Авария произошла в понедельник, 3 августа, вблизи города Сынжерей.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, микроавтобус Mercedes-Sprinter перевернулся, в результате чего 39-летний водитель оказался заблокированным. На место происшествия прибыли спасатели, которые вызволили пострадавшего.  

Водитель получил различные травмы и был доставлен в районную больницу Сынжерей. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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