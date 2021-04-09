(ОБНОВЛЕНО) Серьёзное ДТП в Страшенах: на место прибыли полиция и “скорая” (ФОТО)

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Авария произошла сегодня в Страшенском районе. На место прибыли врачи скорой помощи и полицейские.

(ОБНОВЛЕНО 14.30) По данным полиции, всё произошло у въезда в село Буковэц. Экипаж полиции, патрулировавший трассу R-1, заметил автомобиль, который ехал со скоростью 169 км/ч. Полицейские включили проблесковый маячок и развернулись, чтобы догнать лихача и остановить. В этот момент сзади в машину полицейских врезался BMW X5. Его тормозной путь составил 100-120 метров.

Водитель BMW находится в сознании и под присмотром врачей. Оперативная группа осматривает место ДТП. Примечательно, что сотрудники полиции были пристёгнуты ремнями безопасности и получили легкие телесные повреждения, а водитель BMW не был пристёгнут.

Изначальная новость:

Согласно предварительным данным, автомобиль марки BMW столкнулся со служебной машиной полицейских. В результате ДТП пострадал водитель BMW. Его доставили в больницу, передаёт publika.md.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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