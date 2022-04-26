Серьёзное ДТП в Страшенах: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Серьёзное ДТП в Страшенах: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Авария случилась в понедельник вблизи села Рассвет. Две машины столкнулись лоб в лоб, пострадали 4 человека. 

По данным полиции, 35-летняя женщина выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности манёвра, и врезалась в автомобиль. Во второй машине находились 44-летняя водительница и двое пассажиров – 65-летняя женщина и 35-летний мужчина. Момент столкновения попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения, передаёт publika.md.

Автоледи и оба пассажира были доставлены в районную больницу Страшен. Обстоятельства ДТП выясняются.

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