Серьёзное ДТП в Окнице: пострадал сотрудник Пограничной полиции

Серьёзное ДТП в Окнице: пострадал сотрудник Пограничной полиции

Авария произошла накануне. Сотрудник Пограничной полиции получил травмы и был доставлен в больницу.

По данным пресс-службы инспектората полиции Окницы, 25-летний водитель мотоцикла ехал на высокой скорости. Проигнорировав требования дорожных указателей, он врезался в автомобиль, за рулём которого находилась 40-летняя женщина, передаёт publika.md.

В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован. У него были взяты биопробы.

Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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