Серьёзное ДТП в Леушенах: микроавтобус врезался в мотоцикл (ФОТО)

Серьёзное ДТП в Леушенах: микроавтобус врезался в мотоцикл (ФОТО)

Авария случилась вчера на Полтавском шоссе, вблизи населённого пункта Леушены Хынчештского района. Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, 62-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter нарушил дистанцию, в результате чего врезался в мотоцикл, которым управлял 20-летний мужчина. Байкер получил травмы, его доставили в районную больницу, передаёт publika.md.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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