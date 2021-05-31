Серьёзное ДТП в Яловенах: пострадали трое детей и водитель

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Авария произошла накануне на улице Александру чел Бун.

Согласно полученным данным, на дороге столкнулись автомобиль BMW, за рулём которого находился 27-летний водитель, и Volkswagen, управляемый 28-летним мужчиной. В результате аварии травмы получили водитель и трое детей, которые находились во второй машине. Пострадавшие были доставлены в кишинёвскую Больницу скорой помощи.

Обстоятельства инцидента выясняются, передаёт deschide.md.

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