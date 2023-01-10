Серьёзное ДТП в центре столицы: на место прибыли полиция и “скорая”

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Авария произошла сегодня на пересечении улиц Штефан чел Маре и Влайку Пыркылаб.

По данным полиции, на дороге столкнулись Honda и Skoda. За рулем первого авто находилась женщина в возрасте 55 лет, а второго – 28-летний мужчина. На место прибыли полиция и “скорая”, передает deschide.md.

Врачи оказали первую помощь пострадавшим. Никому госпитализация не понадобилась.

Случай был задокументирован. Виновному водителю грозит штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

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