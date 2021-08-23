Серьёзное ДТП в Бессарабке: восемь человек госпитализированы (ВИДЕО)

Серьёзное ДТП в Бессарабке: восемь человек госпитализированы (ВИДЕО)

Восемь человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу после аварии, произошедшей в селе Садаклия Бессарабского района. 

По данным полиции, автомобиль, за рулём которого находился 41-летний мужчина, врезался в другую машину во время обгона. В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте от 6 до 11 лет. Всех доставили в больницу, передаёт publika.md.

Согласно предварительным данным, оба водителя находились в трезвом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.

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