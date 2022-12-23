Серьёзное ДТП у Яловен: среди пострадавших – подросток

Авария случилась накануне на Хынчештском шоссе, недалеко от въезда в Яловены. Столкнулись две машины, одна из которых – службы такси.
Как пишет realitatea.md, 23-летний таксист нарушил ПДД, пытаясь развернуться в запрещённом месте. В этот момент в его машину врезался другой автомобиль.
В результате удара медицинская помощь потребовалась трём гражданам, в том числе 16-летней девушке. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии