Серьёзное ДТП произошло на “восьмёрке” в Хынчештах. Есть пострадавшие (ФОТО)

Серьёзное ДТП произошло на “восьмёрке” в Хынчештах. Есть пострадавшие (ФОТО)

Авария случилась сегодня утром вблизи села Фундул Галбеней. На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

По данным полиции, 32-летний водитель грузовика MAN допустил касательное столкновение с автомобилем Opel Astra, за рулём которого находился 70-летний мужчина. В результате ДТП травмы получил водитель легковушки и его 42-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали, передаёт realitatea.md.

Водитель грузовика прошёл тест на алкоголь, который показал, что он находился в трезвом состоянии. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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