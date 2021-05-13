(ОБНОВЛЕНО) Серьёзное ДТП на трассе Бельцы-Сороки: 8 человек госпитализированы (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО) Серьёзное ДТП на трассе Бельцы-Сороки: 8 человек госпитализированы (ВИДЕО)

Авария случилась у села Елизавета под Бельцами. Микроавтобус “Бельцы-Сороки” столкнулся с Volkswagen Golf.

Как пишет deschide.md, 50-летний водитель легкового авто по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся фронтально с пассажирским микроавтобусом.

Как сообщила пресс-секретарь ИП Бельц Жанна Молчанов, в микроавтобусе было 6 пассажиров. Все они  и двое человек из Volkswagen попали в больницу.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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