Серьёзная авария в Теленештах: в легковушку врезался грузовик, пострадала женщина

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ДТП произошло сегодня в селе Захареука. На место прибыла полиция.

Согласно полученным данным, за рулём автомобиля Volkswagen находилась 23-летняя женщина. Не убедившись в безопасности манёвра, она попыталась развернуться. В этот момент в неё врезался грузовик. Легковушка вылетела с трассы и угодила в кювет. Женщина получила травмы и была госпитализирована, передаёт realitatea.md.

Полиция установила, что оба водителя были в трезвом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.

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