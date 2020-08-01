Серьёзная авария в Сынжерей: три человека в больнице (ВИДЕО)

Серьёзная авария в Сынжерей: три человека в больнице (ВИДЕО)

ДТП произошло вчера, 31 июля, в селе Александрены Сынжерейского района. 

По данным полиции, 49-летний водитель, двигаясь из Бельц во Флорештский район, не справился с управлением из-за мокрой дороги. Автомобиль вылетел с трассы и оказался в поле подсолнухов, передаёт protv.md.

В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров. Их доставили в больницу.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md