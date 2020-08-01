Серьёзная авария в Сынжерей: три человека в больнице (ВИДЕО)

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ДТП произошло вчера, 31 июля, в селе Александрены Сынжерейского района.

По данным полиции, 49-летний водитель, двигаясь из Бельц во Флорештский район, не справился с управлением из-за мокрой дороги. Автомобиль вылетел с трассы и оказался в поле подсолнухов, передаёт protv.md.

В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров. Их доставили в больницу.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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