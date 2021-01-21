Серьёзная авария в Приднестровье: водителю помогли выбраться из загоревшейся машины

Серьёзная авария в Приднестровье: водителю помогли выбраться из загоревшейся машины

ДТП произошло на трассе Тирасполь–Григориополь. На повороте водитель не справился с управлением. Автомобиль слетел в поле, несколько раз перевернулся и воспламенился.

Очевидцы помогли мужчине выбраться из машины и вызвали экстренные службы. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пожарные ликвидировали возгорание. Транспортное средство сгорело полностью. Устанавливается личность водителя, а также обстоятельства и причины произошедшего.

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