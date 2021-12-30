Серьёзная авария в Новых Аненах: мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии

Серьёзная авария в Новых Аненах: мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии

ДТП произошло сегодня утром вблизи села Бульбоака. 

По данным полиции, на дороге столкнулись микроавтобус и легковушка. Один из водителей не поменял летние шины на зимние, в связи с чем его автомобиль занесло на скользкой дороге. Машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение, передаёт protv.md.

Один из водителей был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются.

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