Серьёзная авария в Новых Аненах: мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии

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ДТП произошло сегодня утром вблизи села Бульбоака.

По данным полиции, на дороге столкнулись микроавтобус и легковушка. Один из водителей не поменял летние шины на зимние, в связи с чем его автомобиль занесло на скользкой дороге. Машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение, передаёт protv.md.

Один из водителей был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Обстоятельства инцидента выясняются.

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