Серьёзная авария в Яловенах: в больницу попали двое детей

Инцидент случился вечером 1 января у села Пожарены.
Как сообщили в полиции, 39-летний водитель Dacia Logan на повороте не снизил скорость. В результате автомобиль перевернулся, пишет protv.md.
В больницу для оказания медицинской помощи доставили двух несовершеннолетних девочек. Проверка не обнаружила у водителя Dacia алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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