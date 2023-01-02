Серьёзная авария в Яловенах: в больницу попали двое детей

Серьёзная авария в Яловенах: в больницу попали двое детей

Инцидент случился вечером 1 января у села Пожарены.

Как сообщили в полиции, 39-летний водитель Dacia Logan на повороте не снизил скорость. В результате автомобиль перевернулся, пишет protv.md.

В больницу для оказания медицинской помощи доставили двух несовершеннолетних девочек. Проверка не обнаружила у водителя Dacia алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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