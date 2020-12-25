Серьёзная авария в центре столицы: водитель решил проскочить на “красный” (ВИДЕО)

Серьёзная авария в центре столицы: водитель решил проскочить на “красный” (ВИДЕО)

Два автомобиля были сильно повреждены в результате столкновения. Инцидент произошёл накануне на пересечении улиц Пушкина и Когэлничану.

По словам очевидцев, один из водителей проехал на красный сигнал светофора и врезался в другое авто. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, пишет deschide.md.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику аварии грозит штраф в 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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