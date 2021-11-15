Серьёзная авария в Рыбнице: одна из машин врезалась в дерево

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Volkswagen Touareg двигался по главной. Навстречу ему ехал Ford. В районе перекрёстка водитель последней, не уступив дорогу встречной машине, стал поворачивать налево.

Мужчина за рулём Volkswagen пытался избежать аварии, но произошло лобовое столкновение. От удара Ford откинуло на 20 метров от места ДТП. Volkswagen оказался на обочине дороги, врезавшись в дерево.

Пожилого водителя Ford бригада скорой отвезла в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются, пишет mvdpmr.org.

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