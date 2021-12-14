(ОБНОВЛЕНО) Серьёзная авария на Чеканах: пострадали трое несовершеннолетних пешеходов

(ОБНОВЛЕНО) Серьёзная авария на Чеканах: пострадали трое несовершеннолетних пешеходов

ДТП случилось сегодня днём на пересечении бульвара Мирча чел Бэтрын и улицы Игоря Виеру.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, в аварию попали автомобили Kia, Nissan и Hyundai. В результате удара автомобиль службы такси отбросило на тротуар, при этом пострадали две девочки 10 и 16 лет и 9-летний мальчик.

Пострадавших доставили в больницу: школьника определили в реанимацию, пишет jurnal.md. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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