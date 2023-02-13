Серийного мошенника и вора приговорили к 11 годам тюрьмы

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Суд признал виновным 23-летнего мужчину в совершении двух грабежей, двух эпизодов мошенничества и одной кражи. Подсудимого приговорили к 11 годам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа.

Согласно материалам дела, в июле 2020 года подсудимый ограбил ломбард в столице. Он вошел в помещение в медицинской маске, попросил сотрудника ломбарда показать телефон стоимостью 3200 леев, а затем сбежал с ним.

В октябре этого же года в столичном секторе Ботаника подсудимый напал на прохожего, избил его и украл телефон стоимостью 4000 леев, а также удостоверение личности. На следующий день он воспользовался украденным документом, взяв в кредит два телефона по цене 8999 леев и 6099 леев, соответственно.

В январе 2021 года обвиняемый, находясь в гостях с секторе Буюканы, обчистил квартиру, пока хозяин спал. В итоге он украл кошелек с деньгами, телефон, планшет и пару обуви. Сумма ущерба составила 14 398 леев.

Подсудимый признал свою вину.

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