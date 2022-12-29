Серия автокраж на Буюканах: подозреваемый задержан

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Правоохранители задержали 32-летнего жителя столицы, подозреваемого в серии краж из автомобилей.

По данным полиции, преступления произошли в период с октября по декабрь в секторе Буюканы. За это время подозреваемый успел взломать 7 автомобилей марок Audi, Dacia, Mercedes и Volkswagen. Потерпевшим был нанесен ущерб в размере 165 400 леев.

В результате следственных мероприятий злоумышленник был идентифицирован и задержан. Ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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