Сергей Миронов: В Молдове уничтожают оппозицию по украинскому сценарию

Молдавский правящий режим в очередной раз предпринимает антизаконные меры, чтобы очернить самого известного независимого молдавского политика, экс-президента Республики Молдова Игоря Додона. Мы видим, что действующие власти все больше и больше превращаются в покорного исполнителя прозападной части молдавской элиты, заинтересованной в уничтожении молдавской государственности и полном подчинении интересам Запада. Задержание и уголовное преследование Игоря Додона – яркое тому подтверждение.

Игорь Николаевич Додон был законно избран президентом Молдавии в 2016 году. Он был настоящим промолдавским политиком, колоссальные усилия его государственной работы были направлены на рост реального благосостояния молдавских граждан. В отличие от своих политических оппонентов он не перенял русофобию в качестве своей ведущей идеологии. Я неоднократно был в Молдавии, и у меня была возможность в этом убедиться. Игорь Николаевич искренне болел душой за свою страну, продвигал взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами. Отстаивал интересы молдаван, работающих в России. Благодаря его стараниям многие замечательные коллективы традиционного и современного молдавского искусства получили широкое признание среди российских зрителей. Он один из немногих лидеров на постсоветском пространстве, который не на словах, а на деле помогал сближению наших стран и народов. Потому и заслужил такую ненависть прозападных либералов. Убежден, что он сознавал опасность, которая ему угрожает после отставки, но не покинул страну, не ушел в тень, а остался верен своим принципам.

Активным было взаимодействие Игоря Додона с нашей Социалистической политической партией «Справедливая Россия — За правду». Мы совместно работали с Партией социалистов Республики Молдова, лидером которой был Игорь Николаевич. У нас подписаны и работают соглашения о межпартийном и межфракционном сотрудничестве. Мы поддерживали взаимоуважительный и полезный диалог, встречались с молдавскими парламентариями, обменивались самыми сложными международными и внутренними проблемами и всегда находили правильные решения на благо граждан наших государств.

К сожалению, нынешняя ситуация показывает, что действующей прорумынской власти в Кишиневе промолдавские политики не нужны.

Расцениваем задержание Игоря Додона как политически мотивированное преследование за то, что его позиция не совпадает с антироссийскими позициями действующих властей. Кишинев взял за образец Украину, где уголовное преследование стало инструментом расправы над инакомыслящими. Но уничтожение политических оппонентов оборачивается деградацией государства – этот украинский урок молдавские радикалы не выучили. Призываем нынешние власти Республики Молдова не выполнять заказы своих западных кураторов и вести политическую борьбу цивилизованным способом.