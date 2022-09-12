В серьёзной аварии в Тирасполе пострадали 9 человек: трое из них ехали с вечеринки в багажнике (ФОТО)

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Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Водитель внедорожника, 19-летний парень, отъехал от дома и перестроился в правую полосу. В этот момент навстречу двигалась легковушка. Произошло столкновение. Внедорожник от удара отбросило в кювет.

На место аварии прибыли правоохранители и несколько карет скорой помощи. На месте инспекторы обратили внимание на длинный тормозной путь от покрышек внедорожника – около 50 метров. Вероятно, водитель авто двигался на большой скорости.

В салоне помимо молодого человека находились 7 пассажиров от 16 до 19 лет: один сидел рядом с водителем, трое – на заднем сиденье, трое – в багажнике. Как выяснилось, компания после отдыха в ночном клубе направлялась в город Бендеры. Всех участников ДТП с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

У водителя закрытый перелом рёбер. Больше всего пострадали трое его пассажиров: 17-летняя жительница с. Парканы, у неё закрытый перелом позвоночника; 17-летний житель г. Бендеры, у него закрытый перелом ключицы со смещением; 19-летний парень из г. Бендеры, у него колото-рваная рана живота. Пострадала и 38-летняя пассажирка легковушки. Её госпитализировали в отделение смешанных травм.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.

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